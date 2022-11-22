В Twitter появится шифрование личных сообщений и видеозвонки. Об этом глава компании Илон Маск рассказал во время внутренне презентации будущих функций.

— Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности или утечке данных из Twitter, из-за которых торой все их личные сообщения попадают в сеть, — заявил миллиарде.

Глава сервиса считает, что такое уже случалось несколько раз, и это было не круто.

Слова Маск также подтверждает и код в приложении Twitter. Он свидетельствует о работе над шифрованием в личных сообщениях. Илон ответил на информацию о коде подмигивающим смайликом. Похоже, обновление не за горами.

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Early prototype of Twitter’s upcoming end-to-end encrypted DMs “Encryption keys” screen: https://t.co/rcnd7h68lO pic.twitter.com/EMXSlI188j — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022

Шифрование повысит уровень конфиденциальность в Twitter — злоумышленникам перехватить сообщения будет крайне трудно, как и правоохранительным органам, если они этого захотят. Аналогичная система встречается в WhatsApp и Telegram, а Facebookk и Instagram вскоре попадут в этот список.

Что касается голосовых звонков, то для них нет нужды узнавать номер телефона своего собеседника — все будет происходить внутри сервиса.

Впрочем, некоторые действия Маска можно назвать хаотичными — миллиардер отложил продажу подписки Twitter Blue. Ранее услуга стоила $5, но Илон решил ее сделать доступной для всех за $20 в месяц. После критики он снизил цену до $8, а теперь и вовсе отложил продажу.