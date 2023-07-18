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Від камери до зарядки: названо найочікуваніші зміни в iPhone 15

18 Липня 2023, 14:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

До виходу iPhone 15 трохи менше двох місяців, тож інсайдери вже на повну розкривають подробиці майбутніх флагманів. Серед них, Dynamic Island, USB-C і потужні процесори.

Так, перша й головна очікувана функція – це Dynamic Island на всіх смартфонах. Якщо в iPhone 14 дисплей був тільки в топових версіях, то тепер з’явиться і на базових. За допомогою “острівця” будуть вміло приховувати фронтальну камеру та інші датчики.

Ще одна зміна, про яку говорять не перший рік, це заміна роз’єму для зарядки. Lightning замінить Type-C, і можна буде заряджати пристрій кабелем від смартфонів на Android. У Apple є всі шанси прискорити зарядку своїх флагманів, адже Lightning як технологія помітно застаріла, якщо порівнювати з конкурентами.

Очікується, що топові iPhone 15 Pro і Pro Max отримають оновлені чипсети. Йдеться про A17 Bionic, а ось базовим модифікаціям доведеться задовольнятися торішнім A16.

Найдорожча модифікація iPhone 15 Pro Max отримає перископічний об’єктив – буде доступне 5\6-кратне оптичне збільшення.

Очікується, що Apple підніме ціну на топовий iPhone 15 – довгоочікуваний флагман буде помітно дорожчим за попередню модель, яку продавали за $1 099. У компанії вважають, що саме Pro-версії користуватимуться популярністю серед фанатів.

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