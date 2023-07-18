До выхода iPhone 15 чуть меньше двух месяцев, и инсайдеры уже во всю раскрывают подробности будущих флагманов. Среди них, Dynamic Island, USB-C и мощные процессоры.

Так, первая и главная ожидаемая функция — это Dynamic Island на всех смартфонах. Если в iPhone 14 дисплей был только в топовых версиях, то теперь появится и на базовых. С помощью “островка” будут умело скрывать фронтальную камеру и другие датчики.

Еще одно изменение, о котором говорят не первый год — это замена разъема для зарядки. Lightning заменит Type-C, и можно будет заряжать устройство кабелем от смартфонов на Android. У Apple есть все шансы ускорить зарядку своих флагманов, ведь Lightning как технология заметно устарела, если сравнивать с конкурентами.

Ожидается, что топовые iPhone 15 Pro и Pro Max получат обновленные чипсеты. Речь идет об A17 Bionic, а вот базовым модификациям придется довольствоваться прошлогодним A16.

Самая дорогая модификация iPhone 15 Pro Max получит перископический объектив — будет доступно 5/6-кратное оптическое увеличение.

Ожидается, что Apple поднимет цену на топовый iPhone 15 — долгожданный флагман будет заметно дороже предыдущей модели, которую продавали за $1 099. В компании считают, что именно Pro-версии будут пользоваться популярностью среди фанатов.