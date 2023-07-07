У 2023 році Apple підніме ціну на найдорожчу версію iPhone 15, а саме – Pro Max.

Технічний аналітик Haitong International Securities Джефф Пу не став називати ймовірну ціну, а лише наголосив на факті її відмінності від вартості iPhone 14 Pro Max у більший бік. iPhone 14 Pro Max стартував у 2022 році з $1099.

Чому відбудеться зростання ціни Джефф не повідомив, але зазначив – серія iPhone 15 надійде в масове виробництво в серпні, що відповідатиме попереднім рокам, коли у вересні традиційно анонсують лінійку iPhone від Apple.

Пу вважає, що Apple виробить близько 84 млн пристроїв у другій половині 2023 року, причому дві моделі Pro будуть найпопулярнішими пристроями в лінійці в перші кілька місяців після запуску.