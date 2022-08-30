Viber — это удобное VoIP-приложение для звонков и обмена сообщениями. Приложение подвязывается к номеру мобильного телефона, при этом не использует мобильную сеть.

Для совершения звонков или сообщений Viber требуется только интернет-соединение.

Как в Viber создать группу для для Android, iOS и Windows — читайте инструкцию в нашем материале.

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Группа в Viber для Android

Способ №1

Загрузите или войдите в приложение на своем смартфоне. В нижней панели управления найдите кнопку Чаты и нажмите. На экране вы увидите свои диалоги, которые вы уже имеете и маленькую фиолетовую кнопку Написать. Найдите и нажмите на нее. Viber откроет новое окно с услугами — выберите Новая группа. Теперь выберите людей из ваших контактов, которые будут в общем чате и нажмите на галочку.

Группа создана! Теперь можете дать чату название, добавить фото и написать первое сообщение.

Способ №2

Новую группу в Viber также можно создать из уже существующего диалога с человеком.

Перейдите в любой свой чат. В правом верхнем углу найдите значок три точки и нажмите. Среди услуг выберите Создать новую группу. Помните, что человек, через чат с которым вы создаете группу, автоматически там будет. Добавьте в группу еще контакты и нажмите на отметку галочки.

Группа в Viber для iOS

Зайдите в приложение Viber.

В нижней панели управления нажмите на отметку Чаты .

. В верхнем углу выберите значок Написать .

. Нажмите Новая группа .

. Добавьте необходимых людей из своих контактов и нажмите на галочку.

Дайте название группе и добавьте фото.

Нажмите Создать группу.

Группа в Viber для Windows

Если вы пользуетесь Viber на персональном компьютере, чтобы создать новую группу, вам нужно: Зайти в Viber на своем компьютере. Вверху найдите пункт Беседы (чаты). Теперь выберите контакты, которые будут в совместном чате. Добавьте фото группы и ее название и нажмите Начать чат.

Готово! Группа в Viber для Windows создана. Теперь вы может легко и удобно общаться со своими друзьями или родственниками в общей группе.