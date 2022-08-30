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Для Android, iOS и Windows: как создать группу в Viber

30 августа 2022, 12:26
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Для Android, iOS и Windows: как создать группу в Viber
Источник: Depositphotos

Viber — это удобное VoIP-приложение для звонков и обмена сообщениями. Приложение подвязывается к номеру мобильного телефона, при этом не использует мобильную сеть.

Для совершения звонков или сообщений Viber требуется только интернет-соединение.

Как в Viber создать группу для для Android, iOS и Windows — читайте инструкцию в нашем материале.

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Группа в Viber для Android

Способ №1

  1. Загрузите или войдите в приложение на своем смартфоне.
  2. В нижней панели управления найдите кнопку Чаты и нажмите.
  3. На экране вы увидите свои диалоги, которые вы уже имеете и маленькую фиолетовую кнопку Написать. Найдите и нажмите на нее.
  4. Viber откроет новое окно с услугами — выберите Новая группа.
  5. Теперь выберите людей из ваших контактов, которые будут в общем чате и нажмите на галочку.

Группа создана! Теперь можете дать чату название, добавить фото и написать первое сообщение.

Способ №2

Новую группу в Viber также можно создать из уже существующего диалога с человеком.

  1. Перейдите в любой свой чат.
  2. В правом верхнем углу найдите значок три точки и нажмите.
  3. Среди услуг выберите Создать новую группу. Помните, что человек, через чат с которым вы создаете группу, автоматически там будет.
  4. Добавьте в группу еще контакты и нажмите на отметку галочки.

Фото: Depositphotos

Группа в Viber для iOS

  • Зайдите в приложение Viber.
  • В нижней панели управления нажмите на отметку Чаты.
  • В верхнем углу выберите значок Написать.
  • Нажмите Новая группа.
  • Добавьте необходимых людей из своих контактов и нажмите на галочку.
  • Дайте название группе и добавьте фото.
  • Нажмите Создать группу.

Группа в Viber для Windows

  1. Если вы пользуетесь Viber на персональном компьютере, чтобы создать новую группу, вам нужно:
  2. Зайти в Viber на своем компьютере.
  3. Вверху найдите пункт Беседы (чаты).
  4. Теперь выберите контакты, которые будут в совместном чате.
  5. Добавьте фото группы и ее название и нажмите Начать чат.

Готово! Группа в Viber для Windows создана. Теперь вы может легко и удобно общаться со своими друзьями или родственниками в общей группе.

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