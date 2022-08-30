Viber — это удобное VoIP-приложение для звонков и обмена сообщениями. Приложение подвязывается к номеру мобильного телефона, при этом не использует мобильную сеть.
Для совершения звонков или сообщений Viber требуется только интернет-соединение.
Как в Viber создать группу для для Android, iOS и Windows — читайте инструкцию в нашем материале.
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Группа в Viber для Android
Способ №1
- Загрузите или войдите в приложение на своем смартфоне.
- В нижней панели управления найдите кнопку Чаты и нажмите.
- На экране вы увидите свои диалоги, которые вы уже имеете и маленькую фиолетовую кнопку Написать. Найдите и нажмите на нее.
- Viber откроет новое окно с услугами — выберите Новая группа.
- Теперь выберите людей из ваших контактов, которые будут в общем чате и нажмите на галочку.
Группа создана! Теперь можете дать чату название, добавить фото и написать первое сообщение.
Способ №2
Новую группу в Viber также можно создать из уже существующего диалога с человеком.
- Перейдите в любой свой чат.
- В правом верхнем углу найдите значок три точки и нажмите.
- Среди услуг выберите Создать новую группу. Помните, что человек, через чат с которым вы создаете группу, автоматически там будет.
- Добавьте в группу еще контакты и нажмите на отметку галочки.
Группа в Viber для iOS
- Зайдите в приложение Viber.
- В нижней панели управления нажмите на отметку Чаты.
- В верхнем углу выберите значок Написать.
- Нажмите Новая группа.
- Добавьте необходимых людей из своих контактов и нажмите на галочку.
- Дайте название группе и добавьте фото.
- Нажмите Создать группу.
Группа в Viber для Windows
- Если вы пользуетесь Viber на персональном компьютере, чтобы создать новую группу, вам нужно:
- Зайти в Viber на своем компьютере.
- Вверху найдите пункт Беседы (чаты).
- Теперь выберите контакты, которые будут в совместном чате.
- Добавьте фото группы и ее название и нажмите Начать чат.
Готово! Группа в Viber для Windows создана. Теперь вы может легко и удобно общаться со своими друзьями или родственниками в общей группе.