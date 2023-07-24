Ціна iPhone – це, мабуть, єдиний мінус гаджета. В іншому він ідеальний – стильний, надійний, потужний, з чудовим камерним модулем та масою інших переваг. І він однозначно вартує своїх грошей.

Сьогодні пропонуємо обговорити, від чого залежить вартість нового iPhone і як можна заощадити на його купівлі.

Покоління смартфона

Тут логіка проста – чим новіший смартфон, тим вища його вартість. Поки найдорожчий на ринку – чотирнадцятий. Але при цьому компанія дотримується правил зниження ціни на попередню лінійку одразу після виходу нової.

Зараз дивляться

На 14 Айфон у Києві вартість знизиться після старту офіційного продажу п’ятнадцятого покоління. А це станеться вже за півтора-два місяці. Тому є сенс трохи почекати з покупкою.

Модель та комплектація

Магазин Епл у Києві може запропонувати одразу чотири лінійки смартфонів 14-го покоління – базову, Plus зі збільшеним екраном, Pro та Pro Max.

Найдешевшим, відповідно, буде базовий смартфон. Найбільше коштуватиме флагман зі збільшеним екраном.

Впливає на ціну й комплектація: чим більший обсяг накопичувальної пам’яті, тим вищою буде вартість. Якщо хочете заощадити, вибирайте модель у мінімальній комплектації та користуйтеся хмарними сховищами.

Тим паче мінімум для iPhone – це 256 гігабайтів.

Цінова політика

Якщо ви хочете купити дешевше без ризиків, не обмежуючи себе у потужності, потрібно знайти продавця з найкращою ціновою політикою. Це нескладно – можна порівняти ціни в інтернеті, витративши буквально одну годину свого часу.

Але є лайфхак – зазвичай найпривабливіші умови пропонують великі торгові мережі. Крім того, офіційні дистриб’ютори – гарантія якості та оригінальності, якісного обслуговування та безліч інших додаткових бонусів.

Можливості заощадити

Найраціональніший варіант економії – покупка за програмою Trade-In. Вона дозволяє власникам товарів обміняти їх на нові або більш сучасні моделі, часто із застосуванням знижки або зарахування вартості старого товару на купівлю нового. Тобто ви здаєте свій старий iPhone, його оцінюють, а вам залишається компенсувати різницю вартості.

Щоб замовити новий iPhone на найвигідніших умовах, вам необхідно відвідати фірмову мережу магазинів Apple My Cloud Store в Києві або зробити замовлення в інтернет-магазині.

Тут представлена ​​повна лінійка продукції яблучного бренду за привабливими цінами з можливістю оформлення розстрочки, офіційними гарантіями.

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