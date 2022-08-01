Якщо вам потрібно зробити знімок екрану свого iPhone, аби поділитися фото з друзями, чи зберегти певну інформацію для себе, необхідно правильно зробити скріншот.

Як зробити скріншот на iPhone – читайте в нашому матеріалі.

Скріншот на моделях iPhone із Face ID

Одночасно затисніть кнопку Ввімкнення /вимкнення та кнопку збільшення гучності.

Швидко відпустіть обидві кнопки.

Зараз дивляться

Коли скріншот буде зроблено, у нижньому лівому куті екрану ви побачите маленьку мініатюру знімку.

Аби відкрити знімок ви можете торкнутися мініатюри (скрін відразу можна відредагувати), або зайти у Фотографії.

Робити знімок екрану у такий спосіб можуть користувачі iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.

Скріншот на моделях, що мають кнопку Початок

Одночасно затисніть бокову кнопку (ввімкнення / вимкнення) та кнопку Початок.

Миттєво відпустіть обидві кнопки.

Коли знімок екрана буде зроблено, у нижньому лівому куті на короткий час з’явиться мініатюра.

Знайти скріншот ви зможете серед інших фото у Фотографії.

Таким способом можуть користуватися люди з iPhone 8, 7, 6 та інші.

Скріншот на перших моделях iPhone

Якщо ви володієте iPhone 5, 5c, 5s тощо, вам потрібно:

Одночасно затиснути верхню кнопку та кнопку Початок.