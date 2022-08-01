Якщо вам потрібно зробити знімок екрану свого iPhone, аби поділитися фото з друзями, чи зберегти певну інформацію для себе, необхідно правильно зробити скріншот.
Як зробити скріншот на iPhone – читайте в нашому матеріалі.
Скріншот на моделях iPhone із Face ID
- Одночасно затисніть кнопку Ввімкнення /вимкнення та кнопку збільшення гучності.
Швидко відпустіть обидві кнопки.
Зараз дивляться
- Коли скріншот буде зроблено, у нижньому лівому куті екрану ви побачите маленьку мініатюру знімку.
Аби відкрити знімок ви можете торкнутися мініатюри (скрін відразу можна відредагувати), або зайти у Фотографії.
Робити знімок екрану у такий спосіб можуть користувачі iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.
Скріншот на моделях, що мають кнопку Початок
- Одночасно затисніть бокову кнопку (ввімкнення / вимкнення) та кнопку Початок.
- Миттєво відпустіть обидві кнопки.
- Коли знімок екрана буде зроблено, у нижньому лівому куті на короткий час з’явиться мініатюра.
Знайти скріншот ви зможете серед інших фото у Фотографії.
Таким способом можуть користуватися люди з iPhone 8, 7, 6 та інші.
Скріншот на перших моделях iPhone
Якщо ви володієте iPhone 5, 5c, 5s тощо, вам потрібно:
- Одночасно затиснути верхню кнопку та кнопку Початок.
- Різко відпустити обидві кнопки.
- У лівому нижньому куті ви теж побачите мініатюру скріншоту.
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