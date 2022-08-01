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Як зробити скріншот екрану на iPhone – інструкція

1 Серпня 2022, 14:29
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як зробити скріншот екрану на iPhone – інструкція
Джерело: Depositphotos

Якщо вам потрібно зробити знімок екрану свого iPhone, аби поділитися фото з друзями, чи зберегти певну інформацію для себе, необхідно правильно зробити скріншот.

Як зробити скріншот на iPhone – читайте в нашому матеріалі.

Скріншот на моделях iPhone із Face ID

  • Одночасно затисніть кнопку Ввімкнення /вимкнення та кнопку збільшення гучності.

Швидко відпустіть обидві кнопки.

Зараз дивляться
  • Коли скріншот буде зроблено, у нижньому лівому куті екрану ви побачите маленьку мініатюру знімку.

Аби відкрити знімок ви можете торкнутися мініатюри (скрін відразу можна відредагувати), або зайти у Фотографії.

Робити знімок екрану у такий спосіб можуть користувачі iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.

Скріншот на моделях, що мають кнопку Початок

  • Одночасно затисніть бокову кнопку (ввімкнення / вимкнення) та кнопку Початок.

  • Миттєво відпустіть обидві кнопки.
  • Коли знімок екрана буде зроблено, у нижньому лівому куті на короткий час з’явиться мініатюра.

Знайти скріншот ви зможете серед інших фото у Фотографії.

Таким способом можуть користуватися люди з iPhone 8, 7, 6 та інші.

Скріншот на перших моделях iPhone

Якщо ви володієте iPhone 5, 5c, 5s тощо, вам потрібно:

  • Одночасно затиснути верхню кнопку та кнопку Початок.

  • Різко відпустити обидві кнопки.
  • У лівому нижньому куті ви теж побачите мініатюру скріншоту.
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