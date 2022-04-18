Програму популярного музичного сервісу Spotify видалили з магазинів Google та Apple в Росії. Так, мешканці країни-агресора не зможуть навіть завантажити сервіс на свій пристрій, не кажучи вже про повноцінне використання.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Програми видалили з App Store для iPhone та інших пристроїв Apple, а також з Google Play – бібліотеки сервісів для пристроїв на Android. Відомо, що Spotify працював у Росії майже два роки – з липня 2020 року. Бібліотека музики дуже популярна у всьому світі — її хвалять за алгоритми підбору треків для рекомендацій, а також простоту використання.

Проте на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Spotify зробив кілька кроків, щоб не лише закрити доступ росіянам до музики, а й повністю піти з ринку РФ.

Офіс компанії закрився у Росії ще на початку березня, а вже наприкінці місяця сервіс заявив про припинення роботи у РФ. Тоді закрили доступ до продовження платної підписки, а вже 11 квітня Spotify остаточно припинив свою роботу жителям Росії. Тепер, щоб мінімізувати варіанти обходу обмежень, програми стали недоступними для завантаження для більшості пристроїв на Android та iOS.