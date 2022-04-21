Одна из крупнейших биткоин-бирж Binance объявила об ограничениях для жителей России. Так, огромное количество владельцев активов в криптовалюте не смогут пополнять своей кошелек.

На такое решение компания пошла из-за санкций ЕС против России. Речь идет не только о жителях страны-агрессора, но и юридических лиц, зарегистрированных в РФ. Об изменениях заявили на сайте биржи.

— Несмотря на то, что эти меры потенциально ограничивают обычных граждан России, важно учитывать, что Binance занимает ведущую роль в реализации всех санкций. Мы считаем, что и другие крупные криптовалютные биржи последуют этим правилам, — добавили в компании.

Однако ограничения коснутся не всех пользователей: изменения введены для тех, чей баланс активов превышает €10 тыс. Они не смогут торговать на бирже, а также вносить средства на свой счет. Возможность вывода денег останется.

За период полномасштабного вторжения России в Украину, многие крупные корпорации отказались от своей деятельности на территории РФ.

Так поступил крупный музыкальный сервис Spotify — он ограничил доступ для пользователей и сделал невозможным скачивание приложения для россиян. В марте компания объявила об уходе, и ограничила возможность продления платной подписки. В апреле полностью отказалась от сотрудничества со страной-агрессором.