Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Крупная биткоин-биржа Binance ограничила возможности россиян

21 апреля 2022, 11:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Binance
Источник: Depositphotos

Одна из крупнейших биткоин-бирж Binance объявила об ограничениях для жителей России. Так, огромное количество владельцев активов в криптовалюте не смогут пополнять своей кошелек.

На такое решение компания пошла из-за санкций ЕС против России. Речь идет не только о жителях страны-агрессора, но и юридических лиц, зарегистрированных в РФ. Об изменениях заявили на сайте биржи.

— Несмотря на то, что эти меры потенциально ограничивают обычных граждан России, важно учитывать, что Binance занимает ведущую роль в реализации всех санкций. Мы считаем, что и другие крупные криптовалютные биржи последуют этим правилам, — добавили в компании.

Однако ограничения коснутся не всех пользователей: изменения введены для тех, чей баланс активов превышает €10 тыс. Они не смогут торговать на бирже, а также вносить средства на свой счет. Возможность вывода денег останется.

За период полномасштабного вторжения России в Украину, многие крупные корпорации отказались от своей деятельности на территории РФ.

Так поступил крупный музыкальный сервис Spotify — он ограничил доступ для пользователей и сделал невозможным скачивание приложения для россиян. В марте компания объявила об уходе, и ограничила возможность продления платной подписки. В апреле полностью отказалась от сотрудничества со страной-агрессором.

Читайте также:
СмартфонСледом за Apple: Google удалил приложение Сбербанка из магазина Play Market

Теги
Біткоїн, Війна в Україні, Криптовалюта
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь