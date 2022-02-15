Вчені виявили найбільшу галактику у Всесвіті. Довжина космічного об’єкта становить 16,3 млн світлових років.

Щоправда, розглянути радіогалактику Алкіоней поблизу не вдасться — вона знаходиться за 3 млрд світлових років від нас. Розміри космічного тіла поки що не можуть пояснити вчені — людство дуже мало знає про зоряні скупчення і їхній принцип формування. Відомо, що знахідка в 166 разів більша за нашу домівку — Чумацький Шлях.

Радіогалактика – це космічний об’єкт, який має підвищене радіовипромінювання, якщо порівнювати зі звичайними галактиками. Для вчених такі знахідки й досі є загадками.

Вони складаються з основного скупчення зірок та величезних струменів, які також називають пелюстками. У Чумацького Шляху пелюстки також є – їх виходить радіоактивне випромінювання.

Завдання вчених — знайти причини збільшення пелюсток у розмірі деяких галактик.

Алкіоній має масу приблизно у 240 млрд разів більшу за масу Сонця, а маса надмасивної чорної діри в її центрі перевищує масу нашого джерела світла в 400 млн разів.

Раніше космічний телескоп Hubble порадував вчених новими знімками – він сфотографував пару галактик у сузір’ї Андромеда. Вчені запевняють, що сфотографувати одразу два зіркові скупчення — великий успіх. Hubble зняв перекручування однієї з галактик під силою гравітації іншої – сформувалися тонкі потоки матерії між двома об’єктами.