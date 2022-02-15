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Космос

Перший цивільний астронавт вийде у відкритий космос – цим займеться SpaceX

15 Лютого 2022, 10:40
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Перший цивільний астронавт вийде у відкритий космос – цим займеться SpaceX
Джерело: Depositphotos

Американська компанія SpaceX, якою володіє Ілон Маск, планує у 2022 році вперше в історії вивести у відкритий космос непрофесійного астронавта.

Засновник платіжної компанії Shift4 та учасник першої в історії космічної місії з повністю непрофесійним екіпажем Inspiration4 мільярдер Джаред Айзекман та SpaceX запускають космічну програму Polaris.

Загалом у рамках програми буде три запуски до космосу. Першу місію заплановано на кінець 2022 року. Політ здійснюватиметься на Crew Dragon. На борту космічного корабля будуть Айзекман, колишній пілот ВПС США Скотт Потіт і два інженери SpaceX Сара Джилліс та Анна Менон.

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Планується, що вони проведуть п’ять днів на орбіті. Члени екіпажу мають протестувати супутниковий зв’язок Starlink, а також вийдуть у відкритий космос. Якщо все пройде за планом, це буде перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта.

Перший політ цивільного екіпажу до космосу

У вересні 2021 року SpaceX вперше відправила до космосу повністю цивільний екіпаж.

До космосу вирушили мільярдер Джаред Айзекман, професор Сіан Проктер, помічниця лікаря Хейлі Ансеро та ветеран ВПС Крістофер Семброскі.

На орбіті вони провели три дні.

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Джерело
SpaceX
Теги
SpaceX
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