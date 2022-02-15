Ученые обнаружили самую большую галактику во Вселенной. Длинна космического объекта составляет 16,3 млн световых лет.

Правда, рассмотреть радиогалактику Алкионей вблизи не получится — она находится в 3 млрд световых лет от нас. Размеры космического тела пока не могут объяснить ученые — человечество слишком мало знает о звездных скоплениях и принципе их формирования. Известно, что находка в 166 раз больше нашего дома — Млечного Пути.

Радиогалактика — это космический объект, который обладает повышенным радиоизлучением, если сравнивать с обычными галактиками. Для ученых такие находки до сих пор являются загадками.

Они состоят из основного скопления звезд и огромных струй, которые также называют лепестками. У Млечного Пути лепестки также есть — из них исходит радиоактивное излучение.

Задача ученых — найти причины увеличения лепестков в размерах у некоторых галактик.

Алкионей имеет массу примерно в 240 млрд раз больше массы Солнца, а масса сверхмассивной черной дыры в ее центре превішает массу нашего источника света в 400 млн раз.

Ранее космический телескоп Hubble порадовал ученых новыми снимками — он сфотографировал пару галактик в созвездии Андромеда. Ученые уверяют, что сфотографировать сразу два звездных скопления — большая удача. Hubble заснял искажение одной из галактик под силой гравитации другой — сформировались тонкие потоки материи между двумя объектами.