Група вчених зі всього світу закликала Марка Цукерберга зробити компанію Meta прозорішою. Експерти побоюються, що Facebook, Instagram і WhatsApp можуть і надалі негативно впливати на психічне здоров’я користувачів.

Йдеться про внутрішні корпоративні дослідження, у яких вивчається вплив сервісів на людей. Вчені вважають, що дані мають бути доступними для зовнішніх дослідницьких проектів.

– Ви та ваші організації несете етичне та моральне зобов’язання надати свої внутрішні дослідження відповідно до встановлених стандартів доказової бази у науці про психічне здоров’я – йдеться у листі, підписаному дослідниками з університетів усього світу.

Лист з’явився після витоку досліджень Facebook про негативний вплив Instagram на психічний стан підлітків.

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Відкриті дані необхідні подальшого вивчення психології у реаліях сучасного світу.

– Неможливо визначити та зміцнити психічне здоров’я у 21 столітті, якщо ми не зможемо вивчити, як діти та підлітки взаємодіють в інтернеті, – запевняють автори листа.

На початку грудня Цукереберг запускає проект, покликаний боротися з порнопомстою. Йдеться про те, коли фотографії 18+ можуть розповсюджуватись у мережі без згоди тих, хто на них зображений. Тому Meta запускає проект StopNCII, який боротиметься із поширенням інтимних фото.