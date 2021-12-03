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Цукерберг та компанія Meta оголосили війну порнопомсті – що відомо про StopNCII

3 Грудня 2021, 15:59
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Цукерберг та компанія Meta оголосили війну порнопомсті – що відомо про StopNCII

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, запускає проект, який покликаний боротися з порнопомстою. Йдеться про те, коли фотографії 18+ можуть розповсюджуватись у мережі без згоди тих, хто на них зображений.

Тому Meta запускає проект StopNCII, який боротиметься з поширенням інтимних фото.

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Сервіс розробляли спільно з організацією Revenge Porn Helpline, яка займається допомогою постраждалим від порнопомсти.

У компанії Meta сервіс називають першою такою глобальною ініціативою, яка безпечно допомагає людям, які побоюються, що їх інтимні зображення можуть бути поширені.

Користувачеві потрібно буде обрати на своєму пристрої оголені фото, після чого StopNCII.org перетворює їх в унікальний хеш-код, який буде переданий компаніям, що беруть участь у програмі. Вони шукатимуть збіги з хешом на своїх сайтах і видалятимуть.

Згідно із заявою компанії, модератори, які обслуговують сервіс, не матимуть доступу до інтимних фотографій.

Однак сервіс зможе допомогти тільки якщо фотографії не піддавалися редагуванню.

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Теги
Facebook , Meta
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