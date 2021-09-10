Вчені створили розумні зубні імплантати, які здатні генерувати енергію і бути невразливими для бактерій.

Звичайні імпланти потребують заміни через 5-10 років через запалення і хвороби, які з’являються через розмноження бактерій.

– Ми хотіли розв’язати цю проблему, тому придумали дещо нове, – сказала Гілс Хванг, доцент Школи стоматології Пенсільванського університету.

Нові зуби отримали дві унікальні технології. По-перше, вони створені з матеріалу, що не дозволяє бактеріям розмножуватися. У імплантатах також розміщене постійне джерело світла для фототерапії: воно заряджається енергією від природних рухів рота, таких як жування або чищення зубів.

Серед використовуваних матеріалів — титан. Він виявився стійким до утворення бактерій, забезпечуючи збільшений термін роботи зубних протезів.

– Бактеріальні інфекції — це не одноразова загроза, тому нам необхідний матеріал імплантату, який міг би протистояти росту бактерій протягом тривалого часу, — стверджують вчені.

Дослідження також довели, що використання титану не впливає негативно на здоров’я порожнини рота.

І хоча імпланти стають з кожним роком якісніше, варто доглядати й за своїми зубами. Раніше стоматолог дав кілька порад, як доглядати за зубами правильно. Наприклад, правильно чистити потрібно вміти, а електронна щітка краща за звичайну.