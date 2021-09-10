Ученые создали умные зубные имплантаты, которые способны генерировать энергию и быть неуязвимыми для бактерий.

Обычные импланты требуют замены через 5-10 лет из-за воспалений и болезней, которые появляются из-за размножения бактерий.

— Мы хотели решить эту проблему, поэтому придумали кое-что новое, — сказала Гилсу Хванг, доцент Школы стоматологии Пенсильванского университета.

Новые зубы получили две уникальные технологии. Во-первых, они созданы из материала, которые не позволяет бактериям размножаться. В имплантах также размещен встроенный источник света для фототерапии: он заряжается энергией от естественных движений рта, таких как жевание или чистка зубов.

Среди используемых материалов — титан. Он оказался устойчивым к образованию бактерий, обеспечивая увеличенный срок работы зубным протезам.

— Бактериальные инфекции — это не единовременная угроза, поэтому нам необходим материал имплантата, который мог бы противостоять росту бактерий в течение длительного времени, — утверждают ученые.

Исследования также доказали, что использование титана не влияет негативно на здоровье полости рта.

И хотя импланты становятся с каждым годом качественнее, стоит ухаживать и за своими зубами. Ранее стоматолог дал несколько советов, как ухаживать за зубами правильно. К примеру, правильно чистить нужно уметь, а электронная щетка лучше обычной.