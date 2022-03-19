Нову партію супутникових пристроїв для роботи з супутниковим інтернетом Starlink вже доставлено в Україну. Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

– Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що за нами – правда. А правда завжди перемагає. Спасибі Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN, – додав глава Мінцифри.

Так, про кількість одиниць апарату не повідомляється, але на фото в Telegram-каналі Федорова помітно, що причіп тягача повністю забитий пристроями, які голова Starlink Ілон Маск погодився видати Україні на тлі війни з Росією з 24 лютого.

Це далеко не перша партія інтернет-терміналів – так, перше постачання відбулося ще 28 лютого, і 18 березня прибула вже четверта посилка від американського мільярдера.

Це стало можливим завдяки зверненню Михайла Федорова до Маска – він погодився допомогти з бездротовим інтернетом і навіть запустив роботу сервісу на території України.

Головна перевага Starlink – можливість підключення до бездротової мережі з будь-якої точки світу. Все завдяки великій кількості супутників, які перебувають на низькій навколоземній орбіті. Систему не можна відключити за допомогою ракет з боку Росії, як це може статися з провідною мережею.

Щоправда, щоб скористатися Starlink, необхідно купити термінал за $500, а також заплатити $100 за місяць підписки. Зараз вся система перебуває на стадії бета-тестування, але користувачі хвалять інтернет Маска за непогану швидкість та стабільність підключення.