Міжнародна електронна платіжна система PayPal запрацювала в Україні.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

– Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв’язуйте ваші картки Visa та Mastercard та користуйтеся вже зараз, – зазначив Федоров.

Також міністр подякував всім причетним за таке нововведення в Україні.

– Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу, – додав Михайло Федоров.