Ілон Маск підтримав українців у боротьбі з російським агресором. Компанія SpaceX активувала супутниковий інтернет-сервіс Starlink в Україні та відправляє до країни інтернет-термінали.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Навіщо Україні Starlink

Проект Starlink створено компанією SpaceX під керівництвом Ілона Маска. Глобальна супутникова система призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Система працює через супутники зв’язку, розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км над поверхнею). Кожен важить приблизно 250 кг і працює від сонячної батареї.

Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Завдяки цьому він більш стійкий до цензури та кібератак. В умовах війни, яку Росія розгорнула в Україні, Starlink був би дуже доречним.

Зараз сервіс досі перебуває на стадії бета-тестування у США. Супутниковий інтернет від Starlink коштує $100 на місяць, а швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с. Окремо доведеться доплатити $500 за термінал.

Наскільки широко доступною буде послуга в Україні та чи буде вона безкоштовною, поки що невідомо.

Як отримати комплект Starlink

Зайдіть на офіційний сайт сервісу Starlink і залиште заявку на підключення. Вони обробляються поступово та в порядку живої черги.

Тепер потрібно заплатити за комплект Starlink $500. У наборі – спеціальний термінал для прийому сигналу, Wi-Fi маршрутизатор, а також з’єднувальні кабелі та кріплення для підключення до мережі.

Абонентська плата для користувачів коштує $100 на місяць.

Як підключитися до інтернету Starlink

У кожному комплекті є інструкція, а також антена (тарілка), термінал та 30-метровий кабель.

Насамперед поставте антену на вулиці, щоб вона зловила сигнал від супутників. Чим чистіше небо, тим більш стійким буде з’єднання і швидким інтернет.

Закріпіть антену на штативі (він буде в комплекті). Усю конструкцію краще зібрати на землі, а потім розмістити у зручному місці.

Коли антена міцно закріплена в потрібному місці, підключіть до неї кабель, а потім вставте шнур живлення в розетку.

Установіть програму Starlink на мобільний через Google Play чи AppStore.

Після запуску програми почніть налаштування. Введіть ім’я домашньої мережі та встановіть пароль.

Щоб встановити стабільне з’єднання із супутниками Starlink, знадобиться кілька хвилин.

Один із учасників тестування Starlink уже розкрив результати роботи обладнання:

швидкість закачування – 135 Мбіт/с (за сильних перешкод – 46 Мбіт/с);

швидкість вивантаження – 25 Мбіт/с (за сильних перешкод – 15 Мбіт/с);

затримка сигналу – 21 мс (за сильних перешкод – 41 мс).

Максимальна доступна швидкість завантаження 191 Мбіт/с.