Новая партия спутниковых устройств для работы со спутниковым интернетом Starlink уже доставлена в Украину. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

— Пока Россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами – правда. А ведь правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, Правительству Польши и концерну ORLEN, — добавил глава Минцифры.

Так, о количестве единиц аппарата не сообщается, но на фото в Telegram-канале Федорова заметно, что прицеп тягача полностью забит устройствами, которые глава Starlink Илон Маск согласился выдать Украине на фоне войны с Россией с 24 февраля.

Это далеко не первая партия интернет-терминалов — так, первая поставка произошла еще 28 февраля, и 18 марта прибыла уже четвертая посылка от американского миллиардера.

Это стало возможным благодаря обращению Михаила Федорова к Маску — он согласился помочь с беспроводным интернетом, и даже запустил работу сервиса на территории Украины.

Главное преимущество Starlink — возможность подключения к беспроводной сети из любой точки мира. Все благодаря огромному количеству спутников, которые расположены на низкой околоземной орбите. Систему нельзя отключить с помощью ракет со стороны России, как это может произойти с проводной сетью.

Правда, чтобы воспользоваться Starlink, необходимо купить терминал за $500, а также заплатить $100 за месяц подписки. Сейчас вся система находится на стадии бета-тестирования, но пользователи хвалят интернет Маска за неплохую скорость и стабильность подключения.