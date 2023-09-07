В Украину вернулись Google Business: как зарегистрировать компанию на картах

В Украине вернули возможность регистрировать бизнес на картах Google. Функция была недоступной для предпринимателей с апреля 2022 года из-за полномасштабного вторжения.

О возвращении сервиса Google Busines и возможности отмечать компании на картах рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Так, почти полтора года украинцы не могли даже оставлять отзывы под существующими компаниями, ставить вопросы и создавать новые точки на Google-картах.

Теперь все это вернули благодаря совместной работе Минцифры и американской компании.

Google-карты и Google Busines помогают предпринимателям искать клиентов и продвигать свой бизнес. Поисковый запрос или карты будут отображать компанию, если ее зарегистрировать в сервисах корпорации.

Как зарегистрировать бизнес в Google-картах и Google Busines:

Нужно открыть карты Google и выбрать здание, где находится компания. Правой клавишей мыши нажать на здание и выбрать в меню Добавить ведомость о компании. После этого откроется сервис Google Busines, где нужно заполнить основные ведомости о компании — название, род деятельности, где обслуживаются клиенты, а также какую контактную информацию показывать клиентам.

Напомним, что с начала сентября в Дія появились новые функции. Среди них — помощь при усыновлении ребенка и помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком. Прямо сейчас украинцы смогут получить консультацию по этим вопросам, и даже зарегистрировать в кандидаты на усыновление.