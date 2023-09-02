У Дії з 4 вересня стануть доступні чотири нові сервіси

На порталі Дія наступного тижня будуть доступні чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі Українського радіо.

За його словами, з понеділка, 4 вересня, у Дії з’являться такі сервіси:

допомога під час усиновлення дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Він зазначив, що вже зараз на порталі Дія люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача.

— Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає, — сказав посадовець.

Нагадаємо, у липні у застосунку Дія стартувало бета-тестування подання заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Це другий етап послуги єВідновлення.

Джерело: Українське радіо