У Дії з 4 вересня стануть доступні чотири нові сервіси

На порталі Дія наступного тижня будуть доступні чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі Українського радіо.
За його словами, з понеділка, 4 вересня, у Дії з’являться такі сервіси:
- допомога під час усиновлення дитини;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
Він зазначив, що вже зараз на порталі Дія люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача.
— Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає, — сказав посадовець.
Нагадаємо, у липні у застосунку Дія стартувало бета-тестування подання заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Це другий етап послуги єВідновлення.
Джерело: Українське радіо