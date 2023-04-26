В Україні запустили оборонну платформу Brave1: що про неї відомо

Український уряд запустив defense-tech кластер Brave1 — єдину платформу для співпраці у сфері оборонних технологій компаній, держави, військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа.

Brave1 — це спільний проєкт Мінцифри, Міноборони, Генштабу ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Міністерства з питань стратегічних галузей.

За словами очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, ця платформа допоможе українським виробникам зброї швидше проходити шлях від ідеї до постачань та контрактів.

— Впевнений, після перемоги вітчизняний оборонно-промисловий комплекс буде локомотивом відновлення економіки. І в цьому нам також допоможе платформа Brave1, – наголосив він.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що ключову роль для запуску Brave1 мав проєкт Армія дронів. Паралельно в уряді вивчали досвід топових технологічних країн у сфері оборонних технологій.

Як працюватиме платформа Brave1?

Представити свою ідею або продукт Brave1 для здобуття гранту від держави зможе будь-яка людина, стартап або компанія.

Компанії defense-tech індустрії отримають організаційний та експертний супровід розробок, а також доступ до акселераторів та інкубаторів.

Загалом робота кластера сфокусована на п’яти основних напрямах:

Invest: надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

Invent: допомагати Силам безпеки й оборони знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників.

Platform: створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі.

Showcase: взаємодія із Силами оборони, демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання.

Boost: надати всебічну підтримку проєктам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

Подати власний проект та отримати доступ до військової експертизи, грантів й інших можливостей, які надає кластер, можна за посиланням.

Фото: Олександр Камишін