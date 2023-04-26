В Украине запустили оборонную платформу Brave1: что о ней известно

Украинское правительство запустило defense-tech-кластер Brave1 — единую платформу для сотрудничества в сфере оборонных технологий компаний, государства, военных, инвесторов, волонтерских фондов, медиа.

Brave1 — это совместный проект Минцифры, Минобороны, Генштаба ВСУ, СНБО, Минэкономики и Министерства по вопросам стратегических отраслей.

По словам главы Минстратегпрома Александра Камышина, эта платформа поможет украинским производителям оружия быстрее проходить путь от идеи до поставок и контрактов.

— Уверен, после победы отечественный оборонно-промышленный комплекс будет локомотивом восстановления экономики. И в этом нам также поможет платформа Brave1, — подчеркнул он.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что ключевую роль для запуска Brave1 имел проект Армия дронов. Параллельно в правительстве изучали опыт топовых технологических стран в сфере оборонных технологий.

Как будет работать платформа Brave1?

Представить свою идею или продукт Brave1 для получения гранта от государства сможет любой человек, стартап или компания.

Компании defense-tech-индустрии получат организационное и экспертное сопровождение разработок, а также доступ к акселераторам и инкубаторам.

В целом работа кластера сфокусирована на пяти основных направлениях:

Invest: предоставлять гранты разработчикам, которые обеспечивают потребности Сил безопасности и обороны.

Invent: помогать Силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения среди украинских разработчиков.

Platform: создать платформу, которая объединяет всех стейкхолдеров отрасли.

Showcase: взаимодействовать с Силами обороны, демонстрировать разработки и получать обратную связь по их использованию.

Boost: предоставить всестороннюю поддержку проектам, которые обеспечивают потребности Сил безопасности и обороны.

Подать собственный проект и получить доступ к военной экспертизе, грантам и другим возможностям, которые предоставляет кластер, можно по ссылке.

Фото: Александр Камышин