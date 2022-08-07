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Інтернет

В Росії заблокували Patreon та Grammarly

7 Серпня 2022, 12:31
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
В Росії заблокували Patreon та Grammarly
Джерело: Pixabay

Сайт сервісу Patreon, на якому автори могли ділитися своїми роботами на платній основі, став недоступним у Росії.

За рішенням Генпрокуратури Росії, провайдери РФ закрили доступ до антивоєнної заяви редакції Doxa, яка була опублікована 25 лютого на Patreon. Однак через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, весь сайт недоступний.

Проблеми з доступом також виникли й в онлайн-сервісу Grammarly, який допомагає ефективніше писати тексти англійською. Під блокування потрапила сторінка із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в Росії та Білорусі.

Зараз дивляться

Загалом на підставі рішення Генпрокуратури в Росії заблокували ще 102 сайти, у тому числі українські ЗМІ.

До речі, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти заблокували Google.

Джерело: Роскомсвобода

Теги
Заборона сайтів Росія
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