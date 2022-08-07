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В России заблокировали Patreon и Grammarly

7 августа 2022, 12:31
Малиновская Ангелина редактор ленты
В России заблокировали Patreon и Grammarly
Источник: Pixabay

Сайт сервиса Patreon, на котором авторы могли делиться своими работами по платной подписке, стал недоступен в России.

По решению Генпрокуратуры России, провайдеры РФ закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованному 25 февраля на Patreon. Однако из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, недоступен весь сайт.

Проблемы с доступом также появились и у онлайн-сервиса Grammarly, который помогает эффективнее писать тексты на английском. Под блокировку попала страница с заявлением сервиса о том, что он приостанавливает работу в России и Беларуси.

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Всего на основании решения Генпрокуратуры, в России заблокировали еще 102 сайта, в том числе украинских СМИ.

К слову, на временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты заблокировали Google.

Источник: Роскомсвобода

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Заборона сайтів Россия
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