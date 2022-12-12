SpaceX відправила в космос ракету Falcon 9 із двома місяцеходами, щоб приземлитися на Місяці. Якщо в компанії вийде, це буде перший в історії комерційний корабель, який приземлився на супутнику Землі.

Відомо, що ракета перевозить японську капсулу з двома роверами та іншим корисним навантаженням. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Ракета злетіла лише з третьої спроби – спочатку це хотіли зробити наприкінці листопада.

Посадковий модуль, який приземлиться на поверхню Місяця, отримав назву Hakuto-R Mission 1. Це перший подібний апарат Японії – за підрахунками вчених, він приземлиться всередині кратера Атлас приблизно в кінці квітня.

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Капсула везе одразу два ровери – один з них японський, а інший з ОАЕ.

Втім, не лише Маск із вченими Японії зацікавлений у висадці на супутнику Землі. Цієї осені NASA відправила корабель Orion Artemis 1 навколо Місяця, щоб після цього вже відправити аналогічну місію, але з екіпажем на борту.

Апарат злетів 16 листопада, і має повернутися найближчими днями, зробивши коло навколо Місяця. Якщо місія буде успішною, можна буде говорити про повернення людини на супутник.