Компания Apple отказалась от поставок вольфрама, золота и тантала из России. Теперь главным импортером для производителя iPhone этих металлов станет Казахстан.

Корпорация пошла не этот шаг из-за требований властей США. Правда, из РФ все еще поставляется вольфрам — об этом сообщается в отчетах Apple.

Еще в 2021 году поставки вольфрамового концентрата в США были на уровне $3 млн, что для рынка этого металла составляет около 3,5%.

Примечательно, что из РФ в США поставлялось около 200 тонн вольфрама и менее 10 тонн золота в год.

Такие ограничения могут негативно повлиять на цены устройств Apple. Однако цены на iPhone 15 и без этого поражают. Разница в стоимости между базовой и топовой модификацией может составить $400.

Все из-за нового чипсета A17, который будет установлен на версии Pro и Pro Max. Базовые версии получат прошлогодний процессор A16. Ценник на iPhone 15 начинается от $799, а версия Pro Max или Ultra может обойтись в $1 299.

С каждым днем в сети появляется все больше информации о будущих смартфонах. К примеру, недавно раскрыли главные функции iOS 17, которую выпустят сразу после выхода iPhone 15. Среди основных изменений — проработанные виджеты.