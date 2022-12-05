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Устранили недоразумения: Apple вернет в Twitter рекламу после встречи Маска с Тимом Куком

5 декабря 2022, 19:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тим Кук и Илон Маск
Источник: Факты ICTV

Apple вернулась в Twitter для рекламы внутри соцсети. Об этом заявил новый владелец сервиса Илон Маск. Миллиардер добавил, что производитель iPhone является одним из самых крупных рекламодателей внутри Twitter.

Так, все проблемы удалось решить на встрече Илона с генеральным директором Apple Тимом Куком. Маск заявил, что на встрече удалось устранить недоразумение по поводу потенциального удаления Twitter из App Store. Сам Кук заявил, что Apple и не планировала сделать такой шаг.

Напомним, что после приобретения соцсети Илоном Маском за $44 млрд многие крупные компании отказались от рекламы в Twitter. Известно, что Amazon уже также думает о возвращении — компания Безоса заказывает рекламы на около $100 млн в год.

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Ранее Маск заявил, что осенью компания потеряла свой основной доход — не исключено, что Twitter ждет банкротство. На фоне этого Илон захотел ввести платную подписку в сервис, а также разрешил использовать синюю галочку обычным пользователям. Правда, это решение сложно назвать обдуманным — юзеры начали выдавать себя за известных людей или компаний, обманывая невнимательных читателей.

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Источник
Bloomberg
Теги
Twitter Илон Маск Тім Кук
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