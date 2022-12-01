Twitter можуть заборонити на території ЄС або оштрафувати. Все через недотримання нового онлайн-законодавства – проблема виникла після того, як модерувати сервіс почав Ілон Маск.

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон попередив Маска, що його чекає величезна робота з дотримання закону ЄС про цифрові послуги. Так, Ілону необхідно вирішити купу проблем – наприклад, модерувати образливі повідомлення та поширення дезінформації.

– Мені приємно чути, що Ілон Маск погодився на впровадження алгоритмів цифрового підпису та вважає розумним підходом до реалізації у всьому світі. Однак попереду велика робота – Twitter має впровадити прозорі політики користувачів, значно посилити модерацію контенту та захистити свободу слова, – заявив комісар.

Також компанії доведеться обмежувати межі впливу реклами, що таргетує – це стосується збору даних про дітей усередині сервісу з метою показу продукції.

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Бретон також пригрозив Маску штрафом у розмірі 6% від річного обороту Twitter – це близько $500 млн. Цілком можливо, що сервіс навіть можуть заблокувати на території ЄС, якщо він відмовиться від виконання вимог та поставить під загрозу життя людей.

Нагадаємо, проблеми в Ілона Маска можуть виникнути не тільки з ЄС – раніше Apple пригрозила прибрати Twitter із App Store. Маск заявив, що він не знає причин такого рішення, але цілком можливо, що все через відсутність модерації на платформі.