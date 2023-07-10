Диспетчер завдань на Windows 11 можна швидко відкрити, закріпити його на панелі завдань або створити ярлик на робочому столі. Як відкрити диспетчер завдань у Windows 11 – читайте у матеріалі.

Для чого потрібен диспетчер завдань у Windows 11

Цей інструмент вважається досить корисним, адже його можна відстежувати використання системних ресурсів. Наприклад:

ЦП;

пам’ять

диск;

пропускну здатність для додатків, що працюють, фонових процесів і процесів самої системи.

Крім цього, його використовують для швидкого завершення додатків, які не відповідають або не можуть бути закриті звичайним способом.

Як відкрити диспетчер завдань у Windows 11: інструкція для найпростішого способу

Клацніть правою кнопкою миші на панель завдань. Виберіть Диспетчер завдань (він буде в меню). Після цього диспетчер з’явиться на робочому столі.

Як відкрити диспетчер завдань у Windows 11 з меню Пуск

Бувають ситуації, коли оновлюють Windows 11, і дивуються, що в меню панелі завдань більше немає такої опції. Щоб повернути диспетчер, просто клацніть правою кнопкою миші логотип Windows (меню Пуск) або натисніть клавіші Win X і виберіть Менеджер завдань зі списку параметрів. Крім того, відкрити диспетчер можна за допомогою комбінації клавіш CTRL SHIFT ESC.

Як закріпити диспетчер завдань на панелі завдань у Windows 11: покрокова інструкція

Щоб отримати швидкий доступ до диспетчера завдань, його можна закріпити на панелі завдань. Для цього скористайтесь інструкцією:

Натисніть кнопку Пошук біля меню Пуск на панелі завдань. Після цього введіть Менеджер завдань. Потім можна відкрити його або вибрати опцію в правій частині панелі пошуку Закріпити на панелі завдань.