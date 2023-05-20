Лідери країн Великої сімки (G7) погодилися обговорити впровадження міжнародних технічних стандартів для використання штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З цією метою буде створено форум під назвою Хіросімський процес. Уряди країн G7 мають намір провести обговорення питання генеративного ШІ і представити результати до кінця року.

Лідери G7 висловили занепокоєння щодо руйнівного потенціалу новітніх технологій. Побоювання полягають у тому, що штучний інтелект, який може створювати тексти, генерувати зображення та відео, може стати потужним інструментом для дезінформації, зокрема під час політичних процесів.

Саме тому почали лунати заклики запровадити регулювання ШІ. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав до співпраці в сфері безпечного транскордонного потоку даних та обіцяв зробити фінансовий внесок у ці зусилля.

Заклик G7 до посилення регулювання ШІ перегукується із заявами лідерів у галузі технологій та урядів у всьому світі. Вони почали лунати після того, як чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI спровокував перегони між компаніями, які намагаються швидше розвинути цю технологію.

Нещодавно головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман закликав сенаторів США посилити регулювання штучного інтелекту.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила цього тижня, що занадто швидке впровадження штучного інтелекту створює ризик медичних помилок та може підірвати довіру до ШІ-технологій.

Європейський Союз також робить крок до регулювання інструментів штучного інтелекту. Йдеться про вимогу до компаній стежити за тим, щоб користувачі знали, коли вони взаємодіють із ШІ. Також пропонується запровадити заборону на використання ШІ у реальному часі для ідентифікації людей у громадських місцях.

У коментарі Bloomberg юрист Хірокі Хабука пояснив, що запровадження міжнародного стандарту для регулювання штучного інтелекту буде складним завданням, оскільки навіть серед країн G7 існують різні цінності, які вважаються прийнятними в їхніх суспільствах.