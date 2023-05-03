Хрещений батько штучного інтелекту (ШІ) Джеффрі Гінтон звільнився з Google і повідомив про небезпеку своєї розробки.

Каже, ChatGPT, нейронні мережі та чат-боти стрімко розвиваються і незабаром досягнуть розумового рівня людини.

– Я втішаю себе звичайним виправданням – якби я цього не зробив, це зробив би хтось інший, – зазначив Джеффрі.

Шлях доктора Гінтона від першовідкривача штучного інтелекту до провісника загибелі є знаменним моментом для технологічної галузі, можливо, найважливішим переломним моментом за останні десятиліття.

Багатьох інсайдерів галузі гризе страх, що вони випускають щось небезпечне на волю. Генеративний ШІ вже може бути інструментом дезінформації. Незабаром це може стати загрозою для робочих місць.

Ба більше, Гінтон вважає, що ШІ можуть використовувати “погані діячі”, наприклад, такі як президент РФ Володимир Путін.

– Це лише найгірший сценарій – сценарій кошмару. Ви можете собі уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч, як Путін, вирішив дати роботам можливість створювати власні цілі на кшталт: Мені потрібно отримати більше влади, – зазначив Джеффрі.

Наразі він не сумнівається в тому, що ШІ може стати розумнішим за людей, а змагання між Google, Microsoft та іншими компаніями переросте в глобальні перегони, що не зупиняться без регулювання.