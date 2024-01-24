На заводах BMW з’являться гуманоїдні роботи. Вони допомагатимуть зібрати автомобілі, виконуючи монотонну роботу за живих людей.

Що відомо про роботів на заводах BMW

Так, на фабриці BMW у США з’являться роботи Figure – вони дуже схожі на людину, мають зріст у 175 см і вагу майже 60 кг, дві ноги та дві руки – по п’ять пальців на кожній. Щоправда, їм потрібно кожні п’ять годин робити перерву, щоб підзарядити свої акумулятори.

Це перший випадок, коли людиноподібні роботи працюватимуть на конвеєрній стрічці зі збирання авто.

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Глава компанії Figure Бретт Едкок заявив, що в найближчі два роки ці роботи можуть з’явитися в лікарнях і будинках для людей похилого віку.

Що стосується заводу BMW, угода між компаніями не розкриває, чим саме боти займатимуться під час виробництва авто.

Очікується, що Figure визначить сценарії використання робота, а потім їх відправлять виконувати роботу замість людини. Сам же глава компанії впевнений, що його боти здатні робити практично все, що може людина.

Інші компанії також не стоять на місці – наприкінці 2023 року в Tesla показали оновленого робота Optimus Gen 2. Бот здатний ходити і сортувати речі – його цьому навчили за допомогою нейронних мереж.