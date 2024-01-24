На заводах BMW появятся гуманоидные роботы. Они будут помогать собрать автомобили, выполняя монотонную работу за живых людей.

Что известно о роботах на заводах BMW

Так, на фабрике BMW в США появятся роботы Figure — они очень похожи на человека, имеют рост в 175 см и вес почти 60 кг, две ноги и две руки — по пять пальцев на каждой. Правда, им нужно каждые пять часов делать перерыв, чтобы подзарядить свои аккумуляторы.

Это первый случай, когда человекоподобные роботы будут работать на конвейерной ленте по сборке авто.

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Глава компании Figure Бретт Эдкок заявил, что в ближайшие два года эти роботы могут появиться в больницах и домах престарелых.

Что касается завода BMW, соглашение между компаниями не раскрывает, чем именно боты будут заниматься во время производства авто.

Ожидается, что Figure определит сценарии использования робота, а затем их отправят выполнять работу вместо человека. Сам же глава компании уверен, что его боты способны делать практически все, что может человек.

Другие компании также не стоят на месте — в конце 2023 года в Tesla показали обновленного робота Optimus Gen 2. Бот способен ходить и сортировать вещи — его этому обучили с помощью нейронных сетей.