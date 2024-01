Ілон Маск упевнений, що до 2040 року кількість роботів-гуманоїдів становитиме 1 млрд одиниць. Вони робитимуть за людину безліч різних завдань, спрощуючи наше життя.

Так, у Twitter мільярдер вирішив прокоментувати прогноз засновника лабораторії з дослідження ШІ Девіда Гольца.

Мільярдер вважає, що 1 млрд людиноподібних роботів до 2040 року – цілком реальна картина, але за окремих умов. Наприклад, для такого виробництва роботів потрібна відносна стабільність у всьому світі.

Probably something like that, provided the foundations of civilization are stable

