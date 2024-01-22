Ілон Маск упевнений, що до 2040 року кількість роботів-гуманоїдів становитиме 1 млрд одиниць. Вони робитимуть за людину безліч різних завдань, спрощуючи наше життя.

Скільки буде роботів через 16 років: прогноз Ілона Маска

Так, у Twitter мільярдер вирішив прокоментувати прогноз засновника лабораторії з дослідження ШІ Девіда Гольца.

Мільярдер вважає, що 1 млрд людиноподібних роботів до 2040 року – цілком реальна картина, але за окремих умов. Наприклад, для такого виробництва роботів потрібна відносна стабільність у всьому світі.

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– Можливо, так і буде, але за умови, що основи цивілізації будуть стабільними, – підсумував Ілон.

Probably something like that, provided the foundations of civilization are stable — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2024

Щоправда, назвати ситуацію стабільною в усьому світі зараз не можна.

Сам мільярдер дуже любить тему роботизації – у компанії Tesla вже кілька років займаються створенням робота, схожого на людину. Очікується, що вони допомагатимуть збирати електрокари Tesla і виконуватимуть важку або монотонну роботу.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Ілон Маск показав оновленого робота Optimus Gen 2. Новинка здатна автоматично сортувати речі – завдяки нейронному навчанню йому не потрібно показувати, як це робити правильно.