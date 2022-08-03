Космічний телескоп Джеймса Вебба поділився унікальним знімком незвичайної галактики Колесо Воза. Це скупчення зірок створилося завдяки зіткненню з галактикою-супутником.

Унікальне фото зроблено завдяки інфрачервоній камері супутника – на тлі величезної галактики видніються дві менші. Швидше за все, вони розташовані набагато далі.

Відомо, що Колесо Воза розташоване в 500 млн світлових років від нас у сузір’ї Скульптора. Таку назву галактика отримала завдяки зовнішньому вигляду – вона схожа на колесо воза. Незвичайну форму вона набула завдяки зіткненню з дрібнішою галактикою.

Зараз дивляться

Колесо Воза – не відкриття для вчених. Галактику вже вивчали й інші телескопи, у тому числі попередник Вебба – Hubble. Однак, передова інфрачервона камера показала більше деталей, ніж це робили інші апарати.

Зараз галактика перебуває у проміжному стані формування – неможливо передбачити, яку форму вона набуде у результаті.

Відомо, що телескоп Джеймса Вебба вперше показав свої можливості влітку 2022 – тоді він сфотографував далекий всесвіт з максимальною деталізацією. До нього такою якістю фото не міг похвалитися жоден із апаратів. Його робота дозволить вченим дізнатися більше про космос, його закони та багаторічну історію.