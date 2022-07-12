NASA опубликовало один из первых снимков телескопа Джеймса Уэбба, который сфотографировал далекую вселенную с максимальной детализацией.

Уникальной фотографией космическое агентство поделилось в Instagram.

В NASA отметили, что новый телескоп сделал снимок менее чем за день, в то время как устаревшему Hubble понадобилось бы несколько недель. Астрономы заявили, что это самое глубокое изображение Вселенной из когда-либо сделанных.

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Эксперты рассказали, что можно заметить на уникальном снимке. Так, телескоп показал туманность Киля, экзопланету WASP-96b, туманность Южное Кольцо, группу из пяти галактик Квинтет Стефана и массивное скопление космических тел SMACS 0723.

Фотографией телескоп доказал свою эффективность — он сможет показать, что находится далеко от Земли. А это поможет ученым больше узнать о существовании и происхождении Вселенной.

Телескоп Джеймс Уэбб пришел на замену уникальному аппарату Hubble — более 30 лет тот радовал астрономов своими записями, и теперь пришло время перейти на более современное устройство.

Известно, что на разработку Джеймса Уэбба ушло более $10 млрд и годы работы не только NASA, но и мирового космического сообщества. Телескоп запустили в космос 25 декабря 2021 года, и сейчас он готов к полноценной работе.