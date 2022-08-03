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Космос

Уникальные кадры: телескоп Джеймса Уэбба показал столкновение двух галактик

3 августа 2022, 13:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Телескоп Джеймса Вебба
Источник: Depositphotos

Космический телескоп Джеймса Уэбба поделился уникальным снимком необычной галактики Колесо Телеги. Это скопление звезд создалось благодаря столкновению с галактикой-спутником.

Уникальное фото сделано благодаря инфракрасной камере спутника — на фоне огромной галактики виднеются две поменьше. Скорее всего, они расположены намного дальше.

Известно, что Колесо Телеги расположено в 500 млн  световых лет от нас в созвездии Скульптора. Такое название галактика получила благодаря внешнему виду — она похожа на колесо повозки. Необычную форму она получила благодаря столкновению с более мелкой галактикой.

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Колесо Телеги — не открытие для ученых. Галактику уже изучали и другие телескопы, в том числе и предшественник Уэбба — Hubble. Однако передовая инфракрасная камера показала больше деталей, что это делали другие аппараты.

Сейчас галактика находится в промежутночном состоянии формирования — невозможно предсказать, какую форму она примет в итоге.

Известно, что телескоп Джеймса Уэбба впервые показал свои возможности летом 2022 года — тогда он сфотографировал далекую вселенную с максимальной детализацией. До него таким качеством фото не мог похвастаться ни один из аппаратов. Его работа позволит ученым узнать больше о космосе, его законах и многолетней истории.

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