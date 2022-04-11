Украинские разработчики создали игру Help putin meet Kobzon (Помоги Путину встретиться с Кобзоном), чтобы каждый мог снять стресс и помочь финансово ВСУ.

Онлайн-игра – бесплатная и доступна с мобильных телефонов на Android по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrDGInc.KIllPutin.

— Миллионы украинцев и людей во всем мире, имеющих здравый смысл, больше всего сегодня желают, чтобы Путин умер, — сообщают в пресс-релизе авторы проекта.

Игра Help putin meet Kobzon позволит снять стресс и “убить” Путина несколькими разными способами и оружием.

Главный герой игры может встретить смерть как с помощью орудий убийства – пистолета или джедайского меча, так и бытовых вещей – Путина можно “прибить сковородкой”, “заколоть вилками”, “попасть в него дротиками или дерьмом”.

Каждый игрок, кроме снятия стресса и получения победного сообщения, которого ждет вся Украина: Ура! Наконец-то Путин сегодня умер!, может перевести средства на помощь ВСУ.