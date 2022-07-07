Происходит новая кибератака на государственные организации Украины через рассылку электронных писем.

В Госспецсвязи предупредили, что опасное письмо приходит с темой — Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании.

Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла write.exe. После устройство будет поражено программой Cobalt Strike Beacon.

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Активность ассоциируют с деятельностью хакерской группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте. Тогда они рассылали украинцам вирусы под видом писем о Covid-19, в которых просят открыть список и внести какие-то данные. Если открыть содержимое письма, вирусы GraphSteel и GrimPlant автоматически загрузятся на компьютер жертвы.

Таким образом злоумышленники получат доступ к базовой информации об устройстве пользователя.