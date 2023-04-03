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Українці зможуть підписувати документи ЄС-стандарту у Дії: що відомо про нову послугу

3 Квітня 2023, 13:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
пропали права в дія

Українці зможуть підписувати європейські документи в електронному вигляді через Дію. Про нововведення розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

Так, для цього в сервіс впровадили Дія.Підпис-EU – послуга відповідає регламенту eIDAS ЄС. Це означає, що країни Європи зможуть упевнитися в достовірності онлайн-підпису.

Очільник Мінцифри закликає українців узяти участь у бета-тесті. Так, щоб оцінити новинку, потрібно оновити сервіс Дія до актуальної версії, і в застосунку з’явиться відразу два підписи – один для українського стандарту (ДСТУ), а другий для міжнародного (ECDSA). Сам процес підпису залишається колишнім.

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– Одне кліпання очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі – й ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо, – заявив Михайло Федоров.

Під час бета-тесту підписати документ можна на ІD.GOV.UА та сервісі Вчасно.

– Взаємне визнання електронних підписів з ЄС – дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху. Працюємо далі, – додав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що до 5 квітня українці оберуть через Дію журі на Євробачення 2023. Нині за крісло змагаються 10 українських артистів і знаменитостей. Переможець оцінюватиме виступи представників інших країн.

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