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Украинцы смогут подписывать документы ЕС-стандарта в Дії: что известно о новой услуге

3 апреля 2023, 13:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
пропали права в дія

Украинцы смогут подписывать европейские документы в электронном виде через Дію. Об нововведении рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, для этого в сервис внедрили Дія.Підпис-EU — услуга соответствует регламенту eIDAS ЕС. Это значит, что страны Европы смогут удостовериться в подлинности онлайн-подписи.

Глава Минцифры призывает украинцев взять участие в бета-тесте. Так, чтобы оценить новинку, нужно обновить сервис Дія до актуальной версии, и в приложении появится сразу две подписи — одна для украинского стандарта (ДСТУ), а вторая для международного (ECDSA). Сам процесс подписи остается прежним.

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— Одно моргание глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре — и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и тому подобное, — заявил Михаил Федоров.

Во время бета теста подписать документ можно на ІD.GОV.UА и сервисе Вчасно.

— Взаимное признание электронных подписей с ЕС — очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути. Работаем дальше, — добавил глава Минцифры.

Напомним, что до 5 апреля украинцы выберут через Дію жюри на Евровидение 2023. Сейчас за кресло соперничают 10 украинских артистов и знаменитостей. Победитель будет оценивать выступления представителей других стран.

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