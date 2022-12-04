Українці можуть отримати витяг про місце проживання через додаток держпослуг Дія. Документ можна сформувати всього за кілька хвилин.

Про корисні нововведення заявили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Так, функція буде корисною для отримання багатьох державних послуг. Це також стосується влаштування дитини у дитячий садок і навіть відкриття рахунку у банку.

Зараз дивляться

Отримання займає лічені хвилини та відбувається через електронний портал. У міністерстві також створили просту інструкцію, як отримати виписку про місце проживання у Дії:

Оновіть програми Дія на смартфоні та авторизуйтесь; У меню Послуги виберіть Довідки та виписки; У списку виберіть Виписка про місце проживання, а потім – Замовити виписку.

Після цього можна буде завантажити документ у форматі PDF протягом 24 годин. Його можна знайти у розділі Довідки та виписки у сервісі Дія.

Якщо в завантаженні нема потреби – можна надіслати документ на електронну пошту.

Тепер у Дії можна не лише довідку отримати, а й подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу. Зараз не потрібно ходити до РАЦСу, процедура займає до 10 хвилин. У додатку можна одразу вибрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, що супроводжують захід.