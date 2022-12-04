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Украинцы могут получить выписку о месте жительства через Дію: пошаговая инструкция

4 декабря 2022, 16:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дія
Источник: Мінцифри

Украинцы могут получить выписку о месте жительства через приложение госуслуг Дія. Документ можно сформировать всего за несколько минут.

О полезных нововведениях заявили в пресс-службе Минреинтеграции.

Так, функция будет полезной для получения многих государственных услуг. Это также касается оформления ребенка в детский сад и даже открытия счета в банке.

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Получение занимает считанные минуты и происходит через портал Дія. В министерстве также создали простую инструкцию, как получить выписку о месте жительства у Дії:

  1. Обновите приложения Дія на смартфоне и авторизируйтесь;
  2. В меню Услуги выберите Справки и выписки;
  3. Ис списка выберите Выписка о месте жительства, а затем — Заказать выписку.

После этого можно будет скачать документ в PDF-формате на протяжении 24 часов. Его можно найти в разделе Справки и выписки в сервисе Дія.

Если в скачивании нет необходимости — можно отправить документ на электронную почту.

Теперь в Дії можно не только справку получить, но и подать онлайн-заявление на регистрацию брака. Сейчас не нужно ходить в РАГС, процедура занимает до 10 минут. В приложении можно будет выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, которые сопровождают мероприятие.

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