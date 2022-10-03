З початку жовтня українці отримали можливість купувати військові облігації через сервіс Дія. Цінні папери допоможуть українцям отримати вигоду, а державі отримати додаткові кошти для підтримки наших захисників та економіки.
Як купити військові облігації в Дії – покрокова інструкція.
Щоб придбати цінні папери від держави, потрібно скористатися простою інструкцією:
1. Обновіть програму Дія на смартфоні – функція стане доступною тільки після цього;
2. Авторизуйтеся в систему будь-яким зручним способом, якщо в цьому є необхідність;
3. Перейдіть до меню Послуги та виберіть зі списку Військові облігації;
4. Виберіть одну з облігацій – вони називаються на честь українських міст;
5. Вкажіть кількість облігацій і дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення даних;
6. Надішліть заявку партнеру на купівлю цінних паперів;
7. Після підтвердження підпишіть документи електронною функцією Дія.Підпис та сплатіть послугу;
8. Очікуйте на повідомлення від Дія. Нарахування відбувається протягом трьох робочих днів.
Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, навіщо потрібні військові облігації українцям. За словами чиновника – це фінансова допомога ЗСУ та економіці України. Кожна гривня наближає наші міста до деокупації. Такими цінними паперами активно користувалися і під час Першої та Другої світових воєн.