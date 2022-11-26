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Онлайн-заявление на брак: в Дії тестируют новую возможность

26 ноября 2022, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Онлайн-заявление на брак: в Дії тестируют новую возможность
Источник: Pexels

В Украине запускают бета-тестирование подачи заявления о браке онлайн на портале Дія. Сейчас не нужно ходить в ГРАГС, процедура занимает до 10 минут.

В приложении Дія можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, которые сопровождают мероприятие. Об этом сообщает Минцифра.

Приобщиться к бета-тесту услуги могут украинцы, которые:

Сейчас смотрят
  • достигли 18 лет;
  • имеют электронную подпись.

Записаться на бета-тест можно только парой: жених и невеста, поскольку хоть это и тестирования, но ваше заявление проходит реальный процесс регистрации.

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Дія Мінцифри Шлюб
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