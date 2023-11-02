Україна підписала міжнародну декларацію, присвячену безпеці використання штучного інтелекту.

Це відбулося на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit у Великій Британії.

Що відомо про декларацію з безпеки ШІ

Крім України, декларацію Блетчлі підписали ще 29 держав, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.

Зараз дивляться

– Ми маємо слідувати світовим трендам розвитку інновацій. Коли йдеться про кібербезпеку, ШІ може як значно підвищувати захищеність систем, так і спрощувати процес проведення кібератак і робити їх успішнішими. Важливо знайти баланс між регулюванням цієї технології, водночас не зупиняючи її розвиток, – зазначив заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

У Мінцифри пояснили, що однією з цілей декларації є домовленість країн щодо розробки та імплементації ризик-орієнтованих політик регулювання ШІ. Це допоможе унеможливити негативні наслідки.

На саміті наголосили, що штучний інтелект є корисною технологією для економічного зростання і сталого розвитку.

Однак технологія не може розвиватися без будь-якого нагляду та потребує встановлених “правил гри”.