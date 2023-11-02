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Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ

2 ноября 2023, 17:43
Валентина Чорна редактор ленты
Україна підписала декларацію, присвячену безпеці використання ШІ
Источник: Мінцифри

Украина подписала международную декларацию, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта.

Это произошло на самом масштабном саммите по безопасности искусственного интеллекта AI Safety Summit в Великобритании.

Что известно о декларации по безопасности ИИ

Кроме Украины, декларацию Блетчли подписали еще 29 государств, среди которых США, Австралия и страны ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея.

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— Мы должны следовать мировым трендам развития инноваций. Когда речь идет о кибербезопасности, ИИ может как значительно повышать защищенность систем, так и упрощать процесс проведения кибератак и делать их более успешными. Важно найти баланс между регулированием этой технологии, при этом не останавливая ее развитие, — отметил заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

В Минцифры объяснили, что одной из целей декларации является договоренность стран по разработке и имплементации риск-ориентированных политик регулирования ИИ. Это поможет исключить негативные последствия.

На саммите отметили, что искусственный интеллект является полезной технологией для экономического роста и устойчивого развития.

Однако технология не может развиваться без какого-либо надзора и требует установленных “правил игры”.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Мінцифри Штучний інтелект
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