Фінська компанія Nokia оголосила про припинення співпраці з Росією. Виробник обладнання для мобільних телефонів повністю йде з ринку країни-агресора на тлі війни в Україні.

Про це повідомляється на сайті корпорації, де запевнили, що подальше перебування у РФ неможливе.

– З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було зрозуміло, що подальша присутність у Росії неможлива. Останнім часом ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер настала черга повноцінного відходу з ринку, – заявили в компанії.

Втім, Nokia не сильно постраждає від такого рішення – виторг за 2021 рік не перевищує 2% від роботи в Росії. У компанії заявили, що це не вплине на поставлену фінансову мету на 2022 рік.

Нагадаємо, що на початку квітня інший великий виробник електроніки залишив Росію – Acer відмовилася від кривавого бізнесу. Представники заявили, що вони суворо дотримуються законів та правил міжнародної торгівлі, через що співробітництво необхідно припинити. Компанія займається виробництвом ноутбуків та іншої електроніки – від комп’ютерних аксесуарів до самокатів.